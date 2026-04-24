自身の写真集を手に「20年ぶりくらいにタイムカプセルを開けるみたいだった」と語るのは、女優の本上まなみ（50）。カメラマンの西田幸樹氏が活動40周年を迎えるにあたり、同氏が撮影を手がけた写真集『Days of Heaven.』（小学館、2000年）の想い出を明かしてくれた。【写真】王道とはひと味違うストーリー性のあるグラビア写真集『Days of Heaven.』よりアザーカット撮影に2年間かけ、23〜24歳の本上を追った作品は、『ヤ