◇インターリーグホワイトソックス-ダイヤモンドバックス（2026年4月23日フェニックス）ホワイトソックス村上宗隆内野手（26）は23日（日本時間24日）、ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場予定。新人ながら、ドジャースの大谷が25年に記録した日本選手最長に並ぶ5試合連続本塁打をマークしており、「大谷超え」の日本選手単独最多となる6戦連発に挑む。OPS（出塁率＋長打率）は超一流と言われる10割を超