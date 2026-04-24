栃木・佐野市で消火栓のノズルが相次いで盗まれ、警察が捜査しています。3月8日、佐野市船越町で消火栓のノズルが無くなっているのが見つかり、周辺でも9カ所で盗まれていたことがわかりました。町会の役員：ひどいですよね。実際の火災とか起きたときに自衛の行動がとれない。警察が窃盗事件として捜査を進めています。