CMプランナー兼漫画家の「コンテくん」さんの漫画「母から教わった妄想の力」がインスタグラムで2万以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む小学生の頃、小柄で童顔な作者は、たまに他人から悪意のある言葉を掛けられることがありました。するとそのことを聞いた母から、意外な提案をされて…という内容で、読者からは「元気と勇気をもらいました」「生きていくうえで一番大切なスキルかも」「学校や