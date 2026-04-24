江戸一は4月25日、「すたみな太郎 PREMIUM BUFFET プラス 所沢店」を埼玉県所沢市にオープンする。すたみな太郎 PREMIUM BUFFET プラス 所沢店同店は、旧すたみな太郎PREMIUM BUFFET所沢店を設備改装しオープンする。焼肉・寿司・デザートビュッフェの楽しさはそのままに、ワンランク上のメニューやライブ感のあるオーダーメニューが楽しめる。ビュッフェの楽しさはそのままに！オーダーメニューをプラスオーダーメニューはタッチ