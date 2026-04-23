『ミンナのウタ』『あのコはだぁれ？』の清水崇監督最新作、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）が主演を務める『だぁれかさんとアソぼ？』が７月24日(金)より公開。ポスターと予告編、新たなキャストが解禁された。本作は、“絶対にやってはいけない遊び”を行った生徒たちが、怪異に巻き込まれていく学園ホラー。鎮西が生徒たちの心のケアをする心理カウンセラーの小春を演じる。この度、『あのコはだぁれ？』に続いて染谷将太の出演が