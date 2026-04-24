嵐・二宮和也とオードリー・若林正恭がMCを務める、『シークレットNGハウス Season2』5月22日からPrime Videoにて独占配信される。このほど、豪華メンバーが発表となり、佐藤健、本田翼、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、若槻千夏、春日俊彰（オードリー）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、ウエンツ瑛士、一ノ瀬美空（乃木坂46）が参戦することが決定した。【写真たくさん】二宮×若林の番組に豪華出演者が集結春日は珍しい白の衣装