2026年2月、米国とイスラエルによるイラン攻撃でホルムズ海峡が封鎖され、原油・LNG供給が大きく毀損。世界的なエネルギー危機が発生した。この影響は石油市場にとどまらず、電力制約に直面するAI産業にも波及し、欧米主導とされた業界構造に変化の兆しをもたらしている。【前編を読む】突如、アメリカのAI産業が崖っぷちに…イラン攻撃で自らの首を締めた結果、浮上した「身も蓋もない現実」戦争が構造的な格差の露呈を前倒しにし