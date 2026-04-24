23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏と館山昌平氏が、ヤクルトの鉄壁リリーフ陣について言及した。ヤクルトは開幕から救援陣が安定している中でこの日、勝ち試合の7回を主に務めてきたリランソが一軍登録抹消。衝撃が走ったが、リランソ不在でもその鉄壁ぶりに変わりはなかった。2−0の6回途中から荘司宏太、7回・廣澤優、8回・清水昇、9回・リランソがスコアボードにゼロを並べ完封