栃木県の高校で女性の着替える様子を盗撮した疑いで、男が逮捕されました。常勤講師の小林亮介容疑者（37）は、自身が勤務する栃木県内の高校の机の中に小型カメラを設置し、女性の下着姿を撮影した疑いが持たれています。小林容疑者は「性的欲求を満たすため」と容疑を認めています。