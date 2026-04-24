愛おしさでいっぱいになる......"愛犬らしさ"たっぷりの1枚が、X上で多くのユーザーの胸を撃ち抜いた。【写真集】ふわっふわなコーギー、サスケくんのいろんな姿(全4枚)「眠いのにお出迎えしてくれる」Xユーザーの＠104sskさんが2026年4月3日、そんな呟きと共に投稿したのは、サッシ戸の隙間から顔をのぞかせる1匹のワンコ。目はトロンとしており、今にも閉じてしまいそうなほど。そんなに眠たそうなのに、それでもしっかりとこち