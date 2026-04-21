ミセス大森元貴が前髪あり×スカート＆ブーツの新鮮ビジュアル披露！赤グローブ映える装いに「衣装どタイプ」「前髪似合う」「ヘアメイク素敵すぎる」「ビジュやばい」と大反響

【写真＆動画】Mrs. GREEN APPLE『テレビ×ミセス』「クスシキ」衣装＆ジャージ姿（全4投稿）

Mrs. GREEN APPLEの公式Xが更新され、4月20日放送の『テレビ×ミセス』（TBS系）のオフショットが公開された。

■Mrs. GREEN APPLE、「クスシキ」披露時のオフショット公開

ライブ×ミセスでは「クスシキ」を披露。公開された写真には、ステージセットを背に並んで立つ大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架の3人が収められている。

大森は、黒髪のミディアムヘアをラフに下ろし、ダークトーンを基調としたスタイリングでシックなムードを漂わせている。スカートに黒のブーツ、赤のレザーグローブが映え、落ち着いた色味のなかにアクセントを効かせた装いが際立っている。

若井は、やわらかく動きのあるヘアに、ジャケットとシャツからスカーフをのぞかせたレイヤードスタイルで登場。ゆったりとしたシルエットのボトムスも相まって、抜け感のある着こなしに仕上がっている。

藤澤は、ヘッドアクセサリーを合わせた存在感のあるヘアアレンジに、深みのあるボルドーカラーの衣装を合わせ、ひときわ華やかな雰囲気を放っている。ボリューム感のあるシルエットや異素材使いも印象的で、ステージ映えする装いとなっている。

それぞれの個性が際立つヘアとファッションで魅せた3人。ピースや手を広げたポーズからは、リラックス感のある空気もうかがえる。

ファンからは「衣装過去一レベルで好き」「衣装どタイプ」「なんでスカートも似合うの」「前髪似合う」「ヘアメイク素敵すぎる」「ビジュやばい」といった声が寄せられている。

■ジャージ姿のオフショットも公開

番組公式SNSには、「クスシキ」パフォーマンス時の写真のほか、ミントグリーンのジャージ姿でゲーム企画に挑む3人の姿も。

ステージで見せた華やかな衣装姿とは異なるラフなスタイリングも新鮮で、身を寄せ合うカットや並んでポーズを決めるショットからは、和気あいあいとした雰囲気が感じられる。