ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６３、伊７４ｂｐ　縮小傾向示す
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ　　　　2.991
フランス　　　3.62（+63）
イタリア　　　3.732（+74）
スペイン　　　3.43（+44）
オランダ　　　3.112（+12）
ギリシャ　　　3.704（+71）
ポルトガル　　　3.379（+39）
ベルギー　　　3.548（+56）
オーストリア　3.271（+28）
アイルランド　3.203（+21）
フィンランド　3.278（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）