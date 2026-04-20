ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７４ｂｐ 縮小傾向示す
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７４ｂｐ 縮小傾向示す
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ 2.991
フランス 3.62（+63）
イタリア 3.732（+74）
スペイン 3.43（+44）
オランダ 3.112（+12）
ギリシャ 3.704（+71）
ポルトガル 3.379（+39）
ベルギー 3.548（+56）
オーストリア 3.271（+28）
アイルランド 3.203（+21）
フィンランド 3.278（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ 2.991
フランス 3.62（+63）
イタリア 3.732（+74）
スペイン 3.43（+44）
オランダ 3.112（+12）
ギリシャ 3.704（+71）
ポルトガル 3.379（+39）
ベルギー 3.548（+56）
オーストリア 3.271（+28）
アイルランド 3.203（+21）
フィンランド 3.278（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）