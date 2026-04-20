庄司浩平、憧れの中華鍋を振る 庄司流“炒飯の作り方”紹介
俳優の庄司浩平が、22日発売の雑誌『JUNON』6月号（主婦と生活社）内「元気をチャージ！ 春の推しチャレ」特集に登場する。
【写真】「モフらせてー」前髪アリのもこもこ“雪ん子”ファッションを披露した庄司浩平
上級食育アドバイザーの資格を持つ庄司がチャレンジするのは、中華鍋を振って本格的な炒飯を作ること。動画で学んだノウハウを駆使して料理を楽しむ庄司の姿からは、世界中の中華料理人へのリスペクトと料理への愛情が伝わってくる。撮影時に同誌がプレゼントした中華鍋で、これからどんな料理が生まれていくのかも期待が高まる。
庄司は「『中華鍋で炒飯を作りたい』って言ったのは、ずっと憧れがあったからなんです。かっぱ橋や家電量販店で中華鍋を見ることはあったけど、家に迎えることを考えるとハードルが高いかなって感じていて。でも毎日中華料理の動画を見ていたし、「挑戦したいことは？」って聞かれたとき「中華鍋を振りたい！」って即答していました。僕のなかのリトル大谷が、「憧れるのはやめましょう」って言った気がして（笑）」と経緯を説明。
「これまでも炒飯はフライパンで作っていました。鍋の中で卵を目玉焼きにして白身の水分を飛ばす作り方でやると、白身が香ばしくなってお米もパラパラになるんです。やったことがない人は一度やってみてほしい。もちろん僕もYouTubeで学びました（笑）。僕が料理を始めたきっかけは、実家にいた頃からなんですけど、母が買ってきた野菜などの食材にプラスして自分が買ってきたお肉でメニューを考えるのが楽しくて。ビーフシチューにしてもひと工夫でおいしさが変わるのを知り、小さな手間で幸福度が跳ね上がることに気づいて、さらに料理をするようになりました」と明かした。
【写真】「モフらせてー」前髪アリのもこもこ“雪ん子”ファッションを披露した庄司浩平
上級食育アドバイザーの資格を持つ庄司がチャレンジするのは、中華鍋を振って本格的な炒飯を作ること。動画で学んだノウハウを駆使して料理を楽しむ庄司の姿からは、世界中の中華料理人へのリスペクトと料理への愛情が伝わってくる。撮影時に同誌がプレゼントした中華鍋で、これからどんな料理が生まれていくのかも期待が高まる。
「これまでも炒飯はフライパンで作っていました。鍋の中で卵を目玉焼きにして白身の水分を飛ばす作り方でやると、白身が香ばしくなってお米もパラパラになるんです。やったことがない人は一度やってみてほしい。もちろん僕もYouTubeで学びました（笑）。僕が料理を始めたきっかけは、実家にいた頃からなんですけど、母が買ってきた野菜などの食材にプラスして自分が買ってきたお肉でメニューを考えるのが楽しくて。ビーフシチューにしてもひと工夫でおいしさが変わるのを知り、小さな手間で幸福度が跳ね上がることに気づいて、さらに料理をするようになりました」と明かした。