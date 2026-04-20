【PREM IU M DX ギーツバスターX】 4月20日16時より予約開始 10月 発送予定 価格：17,600円

バンダイは、なりきり玩具「PREMIUM DX ギーツバスターX」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月20日16時より予約受付を開始する。発送は10月を予定し、価格は17,600円。

本商品は「仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐」に登場した仮面ライダーXギーツが使用する武器・ギーツバスターXを大人向け大型武器玩具として商品化したもの。

発売済みの「PREMIUM DX ギーツバスターQB9」を踏襲し、全長88cm、総重量約1.1kgの大ボリュームで立体化され、黒の本体カラーを成形色で表現しつつ、メタリックブルー、シルバー部分は塗装で表現。また刀身裏面もギーツバスターQB9の白一色のデザインとは異なる、ギーツバスターX固有の色分けやラインのデザインを反映し、塗装や印刷を大幅に追加。

また、変形を介さず剣撃・銃撃両方を繰り出す劇中演出を再現できるよう、剣状態のまま「剣撃モード」、「銃撃モード」の切り替えが可能。それぞれのモードで攻撃音が切り替わり、投擲音や連射銃撃音など特殊な攻撃音声も発動でき、必殺技は劇中で発動した剣撃必殺技2種、銃撃必殺技1種を収録し、劇中の特定のシーンをイメージしたなりきり遊びが可能となっている。

さらに、最終決戦での演出をイメージした「巨大化状態」音声も搭載。巨大化状態でも剣撃モード、銃撃モードの切り替えが可能で、それぞれの音声は通常状態とは異なる専用のものに切り替わる。

(C)石森プロ･テレビ朝日･ADK EM･東映

※本商品は別売りのレイズバックルホルダーへセットすることはできません。

※本商品にレイズバックルシリーズはセットできません。