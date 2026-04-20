「いつもこんなもんでしょ」「結局僕らが勝った」顔と顔が０センチ！天王山で決勝点のマンC大エース、アーセナルDFとの再衝突に言及
大白熱した天王山において、特にヒートアップした場面だった。
現地４月19日に開催されたプレミアリーグ第33節で、２位のマンチェスター・シティは首位のアーセナルとホームで対戦。２−１で接戦を制し、自分たちは１試合消化が少ないなかで勝点差を３に縮めた。
文字通り、両軍が激しく衝突したのは、すでに２−１となって迎えた83分である。約20分前に勝ち越し点を挙げたアーリング・ハーランドと、そのシティの大エースを徹底マークするガブリエウ・マガリャンイスが小競り合いを起こした挙句、顔と顔をくっつけて睨み合ったのだ。
すぐさま互いのチームメイトが駆け寄って乱闘状態となり、一時騒然。結局、ハーランドとガブリエウにはイエローカードが提示された。
プレー以外でも注目を集めたハーランドは試合後、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューに対応。アーセナルDFとのバトルに触れ、次のように語った。
「いつもこんなもんでしょ。激しい競り合いなどはたくさんある。そのバトルに勝ったかどうかは、他人が決めることだ。もちろん、僕はゴールを決めた。決定的な瞬間にそのバトルに勝った。クロスは完璧で素晴らしいゴールだった。結局、僕らが勝ったんだ」
顔をくっつけ合うなかで、頭突きを受けるような格好になったハーランドが倒れていれば、ガブリエウは退場していた、という見方もある。ただ当人は、そんな誘うような“弱腰”なアクションを取るつもりは全くない。
「もしそこで倒れていたら――誰かが本当に攻撃してこない限り、僕は倒れないけど――レッドカードだったかもしれない。よく分からない、その場面を見ていないから。まあ、そういうことさ。僕は倒れない。なぜ彼が顔を近付けてきたのか、僕には分からない」
２人は以前にも睨み合いを起こしており、かなりバチバチの仲。因縁はしばらく続きそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「決定的な瞬間にバトルに勝った」ハーランドが誇った鮮烈V弾
現地４月19日に開催されたプレミアリーグ第33節で、２位のマンチェスター・シティは首位のアーセナルとホームで対戦。２−１で接戦を制し、自分たちは１試合消化が少ないなかで勝点差を３に縮めた。
文字通り、両軍が激しく衝突したのは、すでに２−１となって迎えた83分である。約20分前に勝ち越し点を挙げたアーリング・ハーランドと、そのシティの大エースを徹底マークするガブリエウ・マガリャンイスが小競り合いを起こした挙句、顔と顔をくっつけて睨み合ったのだ。
プレー以外でも注目を集めたハーランドは試合後、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューに対応。アーセナルDFとのバトルに触れ、次のように語った。
「いつもこんなもんでしょ。激しい競り合いなどはたくさんある。そのバトルに勝ったかどうかは、他人が決めることだ。もちろん、僕はゴールを決めた。決定的な瞬間にそのバトルに勝った。クロスは完璧で素晴らしいゴールだった。結局、僕らが勝ったんだ」
顔をくっつけ合うなかで、頭突きを受けるような格好になったハーランドが倒れていれば、ガブリエウは退場していた、という見方もある。ただ当人は、そんな誘うような“弱腰”なアクションを取るつもりは全くない。
「もしそこで倒れていたら――誰かが本当に攻撃してこない限り、僕は倒れないけど――レッドカードだったかもしれない。よく分からない、その場面を見ていないから。まあ、そういうことさ。僕は倒れない。なぜ彼が顔を近付けてきたのか、僕には分からない」
２人は以前にも睨み合いを起こしており、かなりバチバチの仲。因縁はしばらく続きそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「決定的な瞬間にバトルに勝った」ハーランドが誇った鮮烈V弾