俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は19日、第15話が放送され、近江国の姉川河原を舞台に、織田・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍が激突した「姉川の戦い」（1570年・元亀元年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第15話は「姉川大合戦」。金ヶ崎から撤退し、生き延びた織田信長（小栗旬）は、浅井・朝倉に反撃しようと足利義昭（尾上右近）や徳川家康（松下洸平）に援軍を要請。しかし、2人は内心、信長の失脚を願い、動きが鈍い。一方、木下小一郎（仲野太賀）と木下藤吉郎（池松壮亮）は市（宮崎あおい）を逃がすための時を稼ぎたいが、市の想いは浅井長政（中島歩）とともにあり、策は実を結ばない。その中、信長は北近江へ進軍を開始。姉川を挟んで対峙し、ついに両軍は対決の時を迎える…という展開。

柴田勝家（山口馬木也）によれば、長政は市と離縁し、織田に返そうとしたが、市が拒んだ。

小谷城。“織田の間者”を捕らえ、浅井久政（榎木孝明）は信長への文を見つける。

間者は「信長様は、裏切り者を決して許さぬ。たとえ、お身内とて同じこと。織田への忠義を忘れて、身も心も浅井に絡め取られた哀れな女子（おなご）よ」。長政は、歩み出る市の手を握って制し「あの者はそなたを守ろうとしておるのじゃ。無駄にしてはならぬ」と小声。遠藤直経（伊礼彼方）が間者を斬る。長政は「もう後戻りはできぬ。できぬのじゃ」と覚悟を決めた。

間者役でインパクトを残したのは、俳優の浦上晟周。2016年の大河「真田丸」で主人公・真田信繁（堺雅人）の長男・真田大助役を好演した。今回、市の侍女に扮した女優の大出菜々子も「真田丸」で信繁の次女・梅役。10年ぶりの共演となった。

浦上はオンエア後、自身のSNSを更新。「ありがとうございました。壮絶でした。ちなみに大出菜々子さんとは『真田丸』以来10年ぶりでした。あの時は兄妹として生き別れ…今回は…」とつづった。

SNS上には「浦上晟周くんと大出菜々子さん、真田家じゃん！」「大助と梅は一緒に転生」「お市様を守って立派な最期を。大助くん、いや浦上晟周くん」などの声。“真田丸クラスタ”は感慨に浸った。

次回は26日、第16話「覚悟の比叡山」が放送される。