【ディズニーストア】mikkoが描く『リトル・マーメイド』の新コレクション登場！
人気イラストレーターmikkoさんが描く『リトル・マーメイド』のキャラクターをデザインした新コレクションが、ディズニーストア店舗で4月24日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して4月21日（火）より順次発売される。
＞＞＞『リトル・マーメイド』の新コレクションをチェック！（写真8点）
ディズニーストアから、イラストレーターmikkoさんが描く『リトル・マーメイド』のキャラクターをデザインした新コレクションが登場する。きらめく海の世界を、やわらかな色使いと繊細なタッチで表現した幻想的な描き起こしアートとなっており、アリエルをはじめ、フランダーやセバスチャン、マックスといったキャラクターに加え、貝殻や泡などのモチーフを取り入れた、心ときめくコレクションだ。
mikkoさんならではの魅力があふれるアリエルの表情や仕草にも注目だ。
ラインナップは、ドレス姿のアリエルのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、ウォーターボトルやハンカチーフなど、毎日持ち歩きたくなる雑貨が充実。大きなフリルが華やかなトートバッグやビーズストラップがポイントのカードホルダーなど、可愛いが詰まったアイテムを豊富に取り揃えている。
ホログラム仕様のステッカーセットは、コレクションとしてはもちろん、お友達との交換にもおすすめです。さらに、ふわふわの毛並みが愛らしいマックスをモチーフにしたポーチやクッションにもなるブランケットなど、ファン心をくすぐるアイテムも登場。
シークレットコレクションからは、クリア素材がキュートな全6種のマルチポーチが登場する。
（C） Disney
＞＞＞『リトル・マーメイド』の新コレクションをチェック！（写真8点）
ディズニーストアから、イラストレーターmikkoさんが描く『リトル・マーメイド』のキャラクターをデザインした新コレクションが登場する。きらめく海の世界を、やわらかな色使いと繊細なタッチで表現した幻想的な描き起こしアートとなっており、アリエルをはじめ、フランダーやセバスチャン、マックスといったキャラクターに加え、貝殻や泡などのモチーフを取り入れた、心ときめくコレクションだ。
mikkoさんならではの魅力があふれるアリエルの表情や仕草にも注目だ。
ホログラム仕様のステッカーセットは、コレクションとしてはもちろん、お友達との交換にもおすすめです。さらに、ふわふわの毛並みが愛らしいマックスをモチーフにしたポーチやクッションにもなるブランケットなど、ファン心をくすぐるアイテムも登場。
シークレットコレクションからは、クリア素材がキュートな全6種のマルチポーチが登場する。
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