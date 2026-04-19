トレーディングマスコット『ユーリー』第4弾が登場！ 先行発売情報も
トレーディングフィギュア「ユーリー（ZIYULI）」の第4弾『CloudlandDreams』が、2026年6月ごろ、全国の雑貨店・量販店にて順次発売される予定だ。また2026年4月24日（金）より、キデイランドオモカド店内 SECRETARIUMにて先行販売が実施される。
＞＞＞『ユーリー（ZIYULI）』シリーズ第4弾『Cloudland Dreams』をチェック！（写真9点）
『ユーリー（ZIYULI）』シリーズは、雲の上の世界をテーマに、風や雪、星などの自然のやさしい情景をモチーフにしたコレクションフィギュア。
空に漂う柔らかな雲の中で、ユーリーが出会うさまざまな出来事を、幻想的な世界観で表現している。
美しい瞳の造形とテーマに合わせたコスチュームが特徴で、コスチュームは取り外し可能。キャラクターごとの個性を楽しめる仕様となっている。
ブラインドボックス仕様で、全7種のうちいずれか1体がランダムで封入されており、どのキャラクターが出るかは開けてからのお楽しみ。
ラインナップは、Sweet Wave（ふんわりウェーブ）、Bloom Tint（花いろ）、Wind Whisper（風のささやき）、Star Glow（星のきらめき）、Fluffy Snow（ふわふわスノー）、Rosy Shade（バラの影）に、シークレット：Rainbow Dream（レインボードリーム）の全7種。6個購入すると、6種類別々のマスコットがディスプレイボックス入りでお届けされる。
＞＞＞『ユーリー（ZIYULI）』シリーズ第4弾『Cloudland Dreams』をチェック！（写真9点）
『ユーリー（ZIYULI）』シリーズは、雲の上の世界をテーマに、風や雪、星などの自然のやさしい情景をモチーフにしたコレクションフィギュア。
空に漂う柔らかな雲の中で、ユーリーが出会うさまざまな出来事を、幻想的な世界観で表現している。
ブラインドボックス仕様で、全7種のうちいずれか1体がランダムで封入されており、どのキャラクターが出るかは開けてからのお楽しみ。
ラインナップは、Sweet Wave（ふんわりウェーブ）、Bloom Tint（花いろ）、Wind Whisper（風のささやき）、Star Glow（星のきらめき）、Fluffy Snow（ふわふわスノー）、Rosy Shade（バラの影）に、シークレット：Rainbow Dream（レインボードリーム）の全7種。6個購入すると、6種類別々のマスコットがディスプレイボックス入りでお届けされる。
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