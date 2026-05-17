糖尿病の初期症状は、自分では気づきにくいことが多いですが、「喉の渇き」や「尿の量が増える」といった変化がサインになることもあります。「糖尿病・内分泌内科りんごの花クリニック」の武井先生に、糖尿病の自覚症状や受診のタイミングについて伺いました。 監修医師：武井 真大（糖尿病・内分泌内科りんごの花クリニック） 信州大学医学部医学科卒業、信州大学大学院医学系研究科修了。その後、信州大学医学部附属病