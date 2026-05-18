日本人の主な死因である脳や心臓の病気につながる最も主要な原因とされる高血圧。高血圧の患者は約4300万人に上るが、そのうち45％が未治療のままだという。自覚症状がないまま悪化する「サイレントキラー」ともいわれ、専門家は生活習慣の見直しを呼びかけている。「症状が出ないまま健康状態が悪化」5月17日は「高血圧の日」だった。皆さん、血圧のことを気にしているだろうか。40代：あんまり血圧血圧っていうのは、そこまで（