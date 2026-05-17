誰でも突然、血便が出たら焦るもの。血便が出た場合は大腸カメラの検査が必要なのでしょうか。疑われる疾患は？ 「高田馬場駅前おだぎ内視鏡・消化器内科」の小田木先生にメディカルドック編集部が話を聞きました。 監修医師：小田木 勲（高田馬場駅前おだぎ内視鏡・消化器内科） 2002年東京慈恵会医科大学を卒業後、東京慈恵会医科大学内視鏡科および消化器・肝臓内科で約20年内視鏡検査・治療を中心とした臨床経験を積み