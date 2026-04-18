今回は、離婚直前、妻が不倫夫を義実家に連れていったエピソードを紹介します。

しれっと離婚、再婚するなんて許せない…

「夫婦仲もよく、毎日穏やかに暮らしていたのですが、ある日夫が職場の若い女性と不倫していると分かったんです。子どもが2人いてまだ小さいので、離婚は避けたいと思っていました。しかし夫はなかなか不倫をやめず、離婚することにしました。

そして離婚まであと少しというところで、夫が義両親に不倫や離婚の話を一切していないことに気づいたんです。このまましれっと離婚し、不倫相手と再婚しようとしている夫を許せず、離婚直前だったものの、夫を義実家に連れていきました。

『最後に懲らしめてやる……』という気持ちでしたが、私の目論見通り、夫は義両親にかなり責められていました」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2025年2月）

▽ 義両親は、不倫や離婚について何も知らされていなかったことについて、激怒していたそうです。そりゃそうですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。