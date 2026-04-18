「トイレ行くな」意味不明すぎるクレームに「漏らせばいいのか」と共感の悲鳴

接客業やサービス業に携わっていると、多かれ少なかれ直面するのが「クレーム」だ。なかには、難癖をつけたいだけとしか思えないカスハラ的な要求も少なくない。

ガールズちゃんねるに4月中旬、「意味不明なクレーム来たことある人」というスレッドが立ち、接客サービスの現場で働く人々の注目を集めた。なかでもトピ主が投稿した「ある習い事の講師」としての体験談が衝撃的だ。（文：篠原みつき）

「保護者から目撃されてしまい、トイレ行くなとクレームが入りました」

トピ主はかつて、とある習い事の講師をしていた際、休憩時間にショッピングモール内のトイレを利用した。すると、それを目撃した保護者から、信じられない言葉が飛んできたという。

「休憩時間にモール内のトイレに行ったところ、保護者から目撃されてしまい、トイレ行くなとクレームが入りました」

これにはスレッド内の反応も「漏らせばいいのか！？」「従業員も使いますと貼り紙あるよね」と驚きと憤りの声が相次いだ。休憩時間中の、しかも商業施設内でのトイレ利用。そんな当たり前の生理現象すら許されないのだろうか。

さらに、トピ主が遭遇した身勝手な保護者はこれに留まらない。

「いつもお迎えが5分遅れてくる保護者がいたのですが、その5分もレッスンしろとクレーム来ました」

自分の遅刻を棚に上げ、あえてサービスを延長させようとする図太さには開いた口が塞がらない。

猛暑で溶けたアイスに「弁償しろ」 現場を襲う“自分勝手な謎理論”

さらに、コメント欄には他にも「それは言いがかりでは？」と首を傾げたくなるようなエピソードが溢れている。

たとえば、気温38度の猛暑日に、自転車で30分かけて帰宅した客から「買ったアイスが溶けてたから弁償しろ」とクレームを受けたドラッグストアの店員。また、イオンで見かけた「お客様の声」として、店員が「ユニクロのヒートテックは無いか」と聞かれて、ヒートテックはユニクロにしかないと類似品を勧めると、「隣町に行かないとユニクロがないからイオンに来てるのに」と恨み言が長々と書かれていたという話も。

他にも、

「背が高いんだけど、客を見下ろすのは失礼ってクレーム入れられたことある」

「色白なんだけど、（中略）わざわざ電話して名指しで『開店時に顔色悪い店員をレジに置くな。幽霊みたいで気持ちが悪い』と言われた」

もはや仕事の不備ではなく単なる身体的特徴への誹謗中傷まである。

意味不明なクレームに振り回される店員さんたちの苦労を思うと、せめて自分は「ありがとう」と言える客でありたいものだ。理不尽なクレームには毅然と対応し、現場で働く人々が守られる社会であってほしいと願わずにはいられない。

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