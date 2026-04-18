◆米大リーグ カブス―メッツ（１７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

メッツの千賀滉大投手（３３）が１７日（日本時間１８日）、敵地のカブス戦で今季４試合目の先発登板。３回１／３で６安打７失点（自責６）で降板し、今季初勝利を逃した。

アスレチックスとドジャースに連続スイープされ、メッツは８連敗中。連敗ストッパーの期待を背にマウンドに上がったが、１死から四球と安打で１死一、三塁とされた。続くハップは空振り三振としたが、５番・鈴木誠也に右前へ先制適時打を許した。

続くバレステロスにはカットボールを左越えに３ランを被弾し、４点目を失った。

３点を返してもらった２回も１死一塁でホーナーに左越え２ランを打たれて６点目。３回は１死一、二塁を併殺で切り抜けたが、４回１死でスワンソンに三塁内野安打を打たれ、ここまでで降板。残した走者がその後一失で生還し、千賀に７失点目がついた（自責なし）。３回１／３で６安打７失点（自責６）、３失点３奪三振２本塁打、防御率は８・８３に悪化した。６５球を投げて３７球がストライク、最速は１５７キロだった。

千賀は１１日の前回登板（対アスレチックス）で自己ワースト７失点し、３回途中ＫＯで２敗目を喫した。開幕２戦目までは白星こそないものの５回以上で２失点にまとめていたが、２登板連続で背信の７失点となった。