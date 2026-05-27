私が語る「日本サッカー、あの事件の真相」第30回日本代表を長年支えてきた守護神の悔恨と学びと喜びと（１）ドイツワールドカップについて振り返る川口能活氏photo by Goh Fujimaki「今日はかなり暑い。これは厳しい試合になるな」2006年ドイツワールドカップの初戦、オーストラリア戦の会場となるカイザースラウテルンのフリッツ・ヴァルター・シュタディオンのピッチに立ったとき、川口能活はそう感じた。日本代表がドイ