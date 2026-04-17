ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が17日に公式YouTubeチャンネルを更新。自身がプロデュースする麦茶「ONICHA」に大きな反響が寄せられていると明かした。

ヒカキンは「撮影日が4月14日の夜なんですけど『ONICHA』発売まであと7日ということで、もういよいよ!って感じです」と切り出す。そこで「本当にありがたいことに“楽しみにしてますよ!”とか“買いますね!”とか、たくさんの温かい言葉が届いています。本当にありがとうございます」と笑顔をみせていた。

ヒカキンは3月28日の午後5時ごろからライブ放送を開始。しかし自身は姿を現さず、真っ暗な画面に波の音だけが聞こえてくるという“意味不明”な内容で物議を醸していた。なお、配信は少しずつ変化し「ONICHA」の発表日である4月5日まで続けられた。

今月10日には「なぜああいった配信をしたかというと、自分にとって本当に思いが強い商品だったということがあります」といい「1年以上をかけて準備してきたため「どう届けようか、何カ月も前からずっと考えていました。絶対にワクワクしてもらえるような動画を作らなきゃいけないと思い、完全に張り切りすぎて空回りをしてしまいました」と謝罪していた。