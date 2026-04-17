【ひらがなクイズ】新聞の短い記事や甘いお菓子に共通する2文字は？ 1分以内で挑戦！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ 日常的に目にしたり、味わったりしている言葉の中から共通点を探してみましょう。
今回はメディアで見かける用語から、フランス語由来の甘い響き、そして少し教訓めいた言葉まで用意しました。1分間の集中力で、正解を導き出してください！
□□む
しょ□□
□□しめ
ヒント：新聞やWebサイトなどに掲載される短い論評、フランス語でチョコレートを指す言葉、そして過ちを反省させるために与える罰や仕打ちを思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「こら」を入れると、次のようになります。
こらむ（コラム）
しょこら（ショコラ）
こらしめ（懲らしめ）
どれも正しい日本語になりますね。今回はメディア用語、外来語、そして訓戒を意味する言葉という、性質の異なる3つがそろっていました。普段は全く別の文脈で使っている言葉が、同じ音を分け合っている面白さを感じられる構成です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回はメディアで見かける用語から、フランス語由来の甘い響き、そして少し教訓めいた言葉まで用意しました。1分間の集中力で、正解を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□む
しょ□□
□□しめ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：こら正解は「こら」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こら」を入れると、次のようになります。
こらむ（コラム）
しょこら（ショコラ）
こらしめ（懲らしめ）
どれも正しい日本語になりますね。今回はメディア用語、外来語、そして訓戒を意味する言葉という、性質の異なる3つがそろっていました。普段は全く別の文脈で使っている言葉が、同じ音を分け合っている面白さを感じられる構成です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)