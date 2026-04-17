天皇皇后両陛下が主催する「春の園遊会」が4月17日、東京の赤坂御苑で催された。園遊会にはフィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来・木原龍一、“りくりゅうペア”も出席。佳子さまは全身赤の衣装で出席されると、りくりゅうペアの活躍を祝福するとともに、次々と質問される様子も見られた。

【映像】“りくりゅうペア”に声をかけられる佳子さま

まず、佳子さまは「おめでとうございます」と、五輪で活躍した2人に労いのお言葉をかけられると、「今日、引退を発表されたのですよね。長年のご活躍でのお気持ちはいかがですか」と尋ねられた。

これに三浦が「オリンピックで優勝することができて、私たちは結成して7年間頑張ってきて、本当に良かったなと思います」と答えると、続いて木原も「本当にオリンピックに金メダルを取れたことは、自分たちにとって素晴らしい経験になりましたし、今まで支えてくださった方々に心から感謝したいなっていう思いがあります」と述べた。

さらに佳子さまが「心に残る素敵な演技でした。特にショートプログラムのステップのところがすごく好きです。結構前だと思うのですが『ハレルヤ』のプログラムもとても素敵でした」と、演技の詳細について語られると、三浦は「私たちの中でも、『ハレルヤ』は世界を目指せるかなと思えたシーズンでのプログラムなので、すごく印象が強いです」と答えた。

さらに佳子さまは「ぜひ伺いたいなと思っていたんですけれども、いい演技をするために、お二人が気を付けていらっしゃるコツとかルーティンとかあったりされますか」と尋ねられると、三浦は「やはり危険な競技なので、自分が思っていることをしっかりぶつけることであったり、その中でも小さなこう言い合いが生まれたりするんですけども、きちんと解決策を見出して、ケンカをしたとしてもその日のうちに仲直りをするというのを心がけてやっています」と答えた。

これには佳子さまも「いいコミュニケーションなのですね。今日はありがとうございました。これからもご活躍をお祈りしています」と述べられた。

（ABEMA NEWS）

