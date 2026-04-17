充電器って黒やグレーなどのボディが多いですよね。それはそれでかっこいいんですが、部屋のインテリアに馴染まないことも度々あります。デスク周りを白系統で構築していると、なおさら少し気になる。

もう少し気分が上がる充電器があってもいいじゃないか！ ということで、今回はLife on Products（ライフオンプロダクツ）から登場した「USB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 67W 」をご紹介。

クリア×パステルカラーボディ

クリアボディとベージュのパステルカラーを組み合わせたデザインは、黒やグレーなどが多かった充電器の印象を一新。明るい色のインテリアと相性抜群です。メープル材や白などで構成しているデスクとも相性が良さそう。

image:Life on Products

色味だけでなく、シルエットが角張っていないのもポイント。丸みを帯びたボディが、デスクの印象を柔らかくしてくれます。

デスク上に欲しい、4ポート搭載

幅76×奥行84×高さ45mm、約266gのコンパクトサイズなのに、4ポート搭載。

USB Type-C×2、USB Type-A×2とバランスも良いですね。USB Type-Cが普及した現代でも、USB Type-Aはまだ健在。デスクではノートパソコンだけでなくスマホ、ワイヤレスイヤホン、モバイルバッテリーなどあらゆるデバイスを充電したいもの。そんなニーズにしっかり応えてくれています。

image:Life on Products

電源コードは1.4m。

床からデスクの天板まではだいたい70cmくらいなので、コンセントからデスクまで余裕で届く長さです。

image:Life on Products

GaN（窒化ガリウム）採用の高出力

エネルギー効率が高く、発熱を抑えられるGaN（窒化ガリウム）を採用。高出力でありながらコンパクトに仕上げられています。

image:Life on Products

単ポート使用時の最大出力は67Wで、MacBook Airの充電に対応。USB PD・PPS・Quick Chargeにも対応しており、接続するデバイスに最適な電力を自動で供給してくれます。

image:Life on Products

こちらは、すでにLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始。

2026年4月27日（月）からは、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売が始まる予定です。