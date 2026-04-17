日本バレーボール協会が発表

日本バレーボール協会（JVA）は17日、2026年度の男子代表登録メンバー37人を発表した。主将の石川祐希（ペルージャ）、昨季は代表活動を休養していた西田有志（大阪ブルテオン）らに加え、鎮西高3年の17歳・一ノ瀬漣が高校生で唯一選出された。初選出は一ノ瀬ら4人。

昨季のネーションズリーグ（VNL）や世界選手権で主力として活躍した高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）、山本智大（大阪ブルテオン）らが名を連ねた。さらに、22歳でフランスのパリでプレーする高橋慶帆、同じく22歳で大阪ブルテオンの甲斐優斗らも選出された。

一ノ瀬、武田大周（東レアローズ静岡）、デ・アルマス・アライン（サントリーサンバーズ大阪）、河東祐大（ジェイテクトSTINGS愛知）の4人が初選出となった。

ロラン・ティリ体制2季目となる今季。JVAは同日に今季のチームスケジュールも発表。5月に国内合宿を行い、6月に中国で開幕するVNLに臨む。



（THE ANSWER編集部）