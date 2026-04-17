『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のファイナル予告と新アートが解禁された。2026年5月22日（金）の日米同時公開を約1か月後に控え、マンダロリアンとグローグーのエモーショナルな絆、そして映画館向きの大スケールアクションがいよいよその全貌を見せ始めている。

2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに「スター・ウォーズ」が劇場映画として帰ってくる。本作の主人公は、“我らの道”を合言葉に厳しい掟のもとで生きる孤高の賞金稼ぎマンダロリアン、そして強大なフォースの力を秘めた幼い存在グローグー。ドラマシリーズで築かれてきたふたりの関係が、ついにスクリーンサイズの冒険へと広がっていく。

舞台となるのは、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還』（エピソード6）の後だ。ダース・ベイダーの死によって帝国は崩壊したものの、新共和国の統治は銀河の隅々まで行き届かず、帝国軍の残党や無法者がのさばる混沌とした時代が続いていた。そんななか、マンダロリアンとグローグーは、帝国復活を狙う新たな戦争を防ぐため、新共和国からの依頼を受けて驚くべき運命に立ち向かうことになる。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

今回のファイナル予告は、グローグーが森の中で瞑想する場面や、マンダロリアンが帝国の残党との戦いに備える姿から幕を開ける。「帝国のマーチ」が静かに流れるなか、武器を取るスノートルーパーやバトルドロイド、不気味に佇むハット・ブラザー、ハット・シスターらが映し出され、冒頭から“スター・ウォーズらしさ”が濃厚だ。さらに「スター・ウォーズのテーマ」に乗せてXウイングが隊列飛行する場面も登場し、劇場映画ならではの高揚感をしっかり押し出している。

アクション面の見どころもかなり多い。マンダロリアンの宇宙船レイザー・クレストがハイパードライブするシーン、マンダロリアンとグローグーがAT-RTにまたがり、巨大なAT-ATの足元を駆け抜けていく場面など、明らかに“大画面で観るべき”絵が次々と飛び出す。加えて、シガーニー・ウィーバー演じるウォード大佐の反乱軍パイロット姿も初披露となり、新キャラクターの存在感も強く印象づけられている。

それでも、芯にあるのはやはりマンダロリアンとグローグーの関係だろう。映像後半では、迫る帝国の残党からグローグーを逃がすため、ひとりで敵を食い止めようとするマンダロリアンの姿が映る。一方のグローグーも、ただ守られるだけの存在ではない。大型ドロイドと戦うマンダロリアンを助けるように、小さな身体を活かしてドロイドの部品を破壊し、肩を並べて戦う“頼れる相棒”へと成長していることがわかる。

そして予告の中心に置かれているのが、「親は子を守る。そして…子は親を守る」というセリフだ。マンダロリアンの手をグローグーが握る場面も映し出され、ふたりの関係が単なる“保護者と子ども”を越えたものへ変わってきたことを感じさせる。シリーズを追ってきたファンほど、この一言の重みは大きいはずだ。

ラストでは、作品のテーマ曲に乗せてふたりが敵をなぎ倒し、グローグーが暗い洞穴の中から光差す先へ向かって立ち上がる後ろ姿が映される。“我らの道”という言葉が、今回はマンダロリアンだけでなく、グローグー自身の成長とも重なって響いてくる。銀河の未来を左右する壮大な冒険の中心にあるのが、このふたりの絆であることがよくわかる予告編だ。

約7年ぶりに映画館へ帰ってくる「スター・ウォーズ」は、シリーズのスケール感と、マンドーとグローグーの親密な物語の両方を携えてやってくる。銀河を揺るがす新たな戦いを前に、この“親子”がどんな道を選ぶのか、スクリーンで確かめたい。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は2026年5月22日、日米同時公開。