バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に、あの“ヒップホップ界のカリスマラッパー”が登場！ 彼が首元にジャラジャラとつけたネックレスは、総額8000万円もするのだとか。ロケ中に、この高額ネックレスが消えた……!?

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あの“ヒップホップ界のカリスマラッパー”とは、47歳のヒップホップアーティスト・AK-69だ。愛知県名古屋市のストリートから成り上がったAK-69は、日本武道館で5回も単独公演を実施。最近では、Netflix（ネットフリックス）の恋愛リアリティー番組『ラヴ上等』のMCを務めたことでも話題になった。

そんなAK-69は、ロケで長野県佐久市へ。身に着けている大量のネックレスはすべてオーダーメイドで、その総額は「7、8000万円くらい」とのこと。「これは1000万くらいだったかな」「これ800万ぐらい」「これも1500万近く」などと、AK-69は1つずつ価格とともに紹介し、スタジオでVTRを見守るお笑いコンビ・千鳥に衝撃を与えた。

やがてAK-69は、82歳の女性が手作りする昔ながらのたい焼きの店にたどり着いた。コワモテだが優しくてノリがいいAK-69は、あの高級私物ネックレスを女性の首にかけてあげた。嬉しそうにカメラにポーズを向ける女性に、AK-69も笑顔だ。

AK-69が「多分8000万くらい」とネックレスの総額を明かすと、近くにいた女性の息子の“悪ふざけスイッチ”がオン。ネックレスをつけたままの母親に対して、息子は「よし、そのまま行っちゃえ！ 逃げろ逃げろ！」と興奮気味に急かし、AK-69を爆笑させた。

愉快なひと時を過ごしたAK-69は、たい焼きの店の女性と息子に教えてもらった、佐久市名物の鯉料理店へ。AK-69が鯉料理を味わい始めると、彼の“異変”にスタジオの大悟が気付いた。

なんと、AK-69のネックレスの数が激減して1つしかないのだ。そのため大悟は、「ホンマに婆さんネックレス盗んだ？ 6本くらい減ってるよ」とツッコミ。相方のノブも、「あの婆さん本当に盗んで猛ダッシュ……親子でいまだに逃げているかも」と冗談を言い、大悟と笑い合った。

ちなみに、その後もネックレスの数は1本のまま、他のアイテムがどこへいったかも明かされず、AK-69のロケは終了。謎が残りつつも笑顔で終わったAK-69の佐久市ロケVTRは、『相席食堂』4月14日放送回で公開された。

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