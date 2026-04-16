まるで小さなお母さん！ 寄り添う子猫のプリン

YouTubeチャンネル「SunnyBri Kitten」では、子猫のプリンが赤ちゃん猫を優しく見守る様子が配信され、動画のコメント欄には「なんて良いお姉さんなんだ！」「愛情深いね」の声が続出しました。

【画像5枚】なんてステキなベビーシッター！これが「お世話したくてたまらない子猫」です！

注目を集めたのは「子猫のプリンは、母親がいないときに赤ちゃん猫の世話をしたい」という動画。生後1日目の赤ちゃん猫4匹が、ぴったりとくっついて寝ています。

そこへやってきたのは子猫のプリン。そっと近くで寄り添い、赤ちゃん猫の様子を静かに見守ります。何をするでもなく、ただただそばにいるプリン。その姿は、まるで我が子を気づかう母親のようです。

心配でたまらない？ 赤ちゃん猫から離れられない

赤ちゃん猫がスヤスヤお昼寝しているときも、そっと寄り添うプリン。「ちゃんと寝てるかニャ？」というプリンの声が、今にも聞こえてきそうですね。

2匹の赤ちゃん猫がじゃれあってケンカになると、プリンは心配そうな表情に。赤ちゃん猫たちが心配で仕方ないようです。

赤ちゃん猫たちは再び夢の中へ。それでも優しくそばに寄り添い続けるプリンなのでした。

自分よりもずっと小さな赤ちゃん猫を優しく見守るプリンの姿に、視聴者からは「プリンは本当にかわいい天使！」「ベイビープリンがミニプリンを見守ってるんだね」「なんて素敵なベビーシッターなんだ」といった称賛の声が寄せられています。愛情あふれるプリンの様子をぜひご覧ください。