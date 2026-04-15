すかいらーくレストランツ（東京都武蔵野市）のファミリーレストランチェーン「ジョナサン」が、「初夏ジョナ」と題した新メニューを4月16日午前10時30分から期間限定で販売。「ハーゲンダッツ クッキー＆クリームアイスクリーム」を使用したスイーツメニュー6種が登場します。

【画像】「ハーゲンダッツ クッキー＆クリーム」の新スイーツ6種など「初夏ジョナ」メニュー（11枚）

「ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェDX（デラックス）」は、高さ約30センチのぜいたくなパフェ。紅茶の風味が際立つ、甘さ控えめのアールグレイゼリーや、リンゴプレザーブ、ホイップクリームなどをパフェのグラスに詰め、ミックスベリーやラズベリーソース、クリームを挟んだサクサクパイのミルフィーユと「ハーゲンダッツ クッキー＆クリームアイスクリーム」を重ねています。価格は1759円（以下、税込み）。

「ハーゲンダッツ」スイーツはほかに、「ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェ」（1099円）、「ハーゲンダッツと自家製プリンのジョナサンデー」（879円）、「ハーゲンダッツとサクサクパイのミルフィーユ」（769円）、「ハーゲンダッツ・ノセテミターノ」（659円）、「ハーゲンダッツとアールグレイのミニパルフェ」（549円）がラインアップ。

ジョナサンでは、秋田県南部の稲庭町にある「秋田無限堂」の稲庭うどんが楽しめる「豚なんこつの葱（ネギ）つけ麺ととり天」（1429円）、「炙（あぶ）り生ハムと大葉のジェノベーゼ風サラダうどん」（1209円）のほか、希少部位“みすじ”を使った「みすじステーキ重（みそ汁・惣菜・サラダつき）」（1979円）なども同日から期間限定で販売します。

