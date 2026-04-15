The Ravens、暗がりに光をともすような新曲「One More Song」本日配信リリース＆MV公開
The Ravensが、本日配信スタートした新曲「One More Song」のMVを公開した。
本楽曲の作詞・作曲はKjで、暗がりに光をともすような希望の楽曲になっているという。なお、今回公開されたMVの監督を務めたのは、映像ディレクター・YUTAROだ。
本作の配信リリースを記念したキャンペーンも実施中だ。参加者にはもれなくジャケット写真を使用したオリジナルの壁紙がプレゼントされる。
The Ravensは、全国ツアー＜THE RAVENS LIVE TOUR 2026 群像劇＞を5月9日の千葉・柏PALOOZAより開催する。全国14公演が行われ、ファイナル公演は神奈川・横浜1000 CLUBで7月10日に行われる。チケットは一般発売開始されているが、残りわずかとのことだ。
◾️「One More Song」
2026年4月15日（水）リリース
配信：https://theravens.lnk.to/OneMoreSong
▼「One More Song」 Apple Music:Pre-Add／Spotify:Pre-Save＆ライブラリ追加キャンペーン
対象配信サイト：Apple Music、Spotify
期間：2026年4月10日（金）19時00分〜2026年5月8日（金）23時59分
特典：「One More Song」オリジナルスマートフォン壁紙
CP応募サイト：https://www.toneden.io/v-dd/post/onemoresong
CPに関する詳細： https://theravens.jp/
◾️＜THE RAVENS LIVE TOUR 2026 群像劇＞
2026/5/9（土）柏PALOOZA OPEN 17:00 / START 18:00
2026/5/10（日）水戸ライトハウス OPEN 17:00 / START 18:00
2026/5/16（土）広島LIVE VANQUISH OPEN 17:00 / START 18:00
2026/5/17（日）福岡BEAT STATION OPEN 17:00 / START 18:00
2026/5/27（水）HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3 OPEN 18:00 / START 19:00
2026/5/30（土）高松DIME OPEN 17:30 / START 18:00
2026/5/31（日）KYOTO MUSE OPEN 17:00 / START 18:00
2026/6/9（火）秋田Club SWINDLE OPEN 18:00 / START 19:00
2026/6/10（水）仙台darwin OPEN 18:00 / START 19:00
2026/6/13（土）名古屋THE BOTTOM LINE OPEN 17:00 / START 18:00
2026/6/14（日）大阪BIGCAT OPEN 17:00 / START 18:00
2026/6/25（木）新潟GOLDEN PIGS RED STAGE OPEN 18:15 / START 19:00
2026/7/9（木）代官山UNIT OPEN 18:00 / START 19:00
2026/7/10（金）横浜1000 CLUB OPEN 18:00 / START 19:00
▼チケット
前売\5,800（税込）※ドリンク代別途必要
詳細：https://theravens.jp
◾️リリース情報
▼「天国レイヴンズ」
配信：https://theravens.lnk.to/TengokuRavens
▼3rdアルバム『Ghost Notes』
配信：https://theravens.lnk.to/GhostNotes
1.Ghost Notes
2.共鳴夜光
3.ボマー
4.D・U・H
5.Sympathy
6.生活
7.Pest Control
8.Red Pill
9.Come As U Are
10.ミルフィーユ
関連リンク
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