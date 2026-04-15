「50代の家事疲れ」を告白した渡辺満里奈さんと、家事の「長期休暇宣言」をした堀井美香さん。コロナ禍における家事負担増や、思わぬ影響のあった夫の何気ない一言……働く母である2人がいかに「ちゃんとやらなきゃ」という思い込みを手放してきたか、率直にトークしました。

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『週刊文春WOMAN2026春号』より一部を抜粋し、紹介します。



左から渡辺満里奈さん、堀井美香さん

朝ご飯を食べながら夕飯の心配をしている私って……

――満里奈さんは著書『不機嫌ばかりな私たち』（講談社）の中で「50代の家事疲れ」について書かれていましたが、50代に入って一番しんどく感じた家事は何ですか。

渡辺 献立を考えることですね。更年期で体調が不安定だったことも重なって、「朝ご飯を食べながら夕飯の心配をしている私って何？」って思っちゃって。それまではお惣菜を買ってきたり出前を取ったりするのもなんとなく控えてたんですけど、つらい時くらい頼らなきゃと思って、そういったものに頼りつつ、なんとか乗り越えた感じなんですけど。

堀井 冷食ひとつすらどこか罪悪感を感じるのに、家族にしてみれば「え？ 別によくない？」って反応だったりしますよね。

渡辺 逆に「外食やったー！」って喜ばれたり（笑）。ただ、普段は滅多に「外食行こう」って言わない人が言うことで、「この人、今日はよっぽどしんどいんだな」ってことが伝わるんですよね。

それで言うと、この前キレたことがあって。バスタオル事件っていうんですけど（笑）、家族が自分の分のバスタオルをなかなか替えないから、いつも私が定期的に洗って新しいものを掛けていたんです。でも、ふと、今日は掛けないでおいてみようと思ってそのままにしたら、各々が自分のバスタオルだけ取って、私の分だけ掛けてくれなかったんです。

堀井 そこで怒ったと。

渡辺 バスタオルのこと自体は大して怒るようなことじゃないんだけど、「ママはいつも皆のバスタオルを掛けてるのに、なんで私のは誰も掛けてくれないの？」とキレたことで、”見えない家事”に気づいたんだと思います。

一方で、「『風呂掃除やっておいたから』とかっていちいちやった家事を報告してくる夫にイラッとする」みたいな投稿をSNSで見かけて、それわかるなぁ、って。

堀井 お母さんはいちいち「ご飯炊いておいたよ」なんて言わないですもんね。そもそも、風呂掃除をしたかしてないか、浴槽を触ったらわかりますし（笑）。

夫が料理にハマったタイミングで家事の「長期休暇宣言」

渡辺 でも、私はいちいち「ありがとう」って言葉が欲しいわけじゃないんです。それよりも「お前もやれ」ってことかな（笑）。

堀井 本当にそう（笑）。

子どもたちが大学生になってほとんど家でご飯を食べなくなるのと同時に、夫が料理にハマりだしたんですけど、ちょうど私は料理をしなくなっていたタイミングだったので、そこで「長期休暇宣言」をしたんです。

渡辺 それは、家事はしばらくやらないよってことですか？

堀井 はい。「しばらく休暇に入らせていただきます」と伝えたら、夫も「どうぞどうぞ」って（笑）。結婚してから一度も洗濯したことのなかった夫が、今では私の洋服も畳んでいます。元々細かい仕事をきっちりやるのが好きな人なので、料理も秤を使って私なんかよりよっぽど丁寧にやってますね。

渡辺 パートナーの方は家事のポテンシャルがあったんですね。理想的な成功例だなぁ。

堀井 今は、彼が何か作ってたら私がお裾分けしていただいて。逆に私が何か食べてたら夫に分けてあげる。我が家は”お裾分け文化”で成り立っています（笑）。

渡辺 素敵ですね。私がちょっと不安になるのは、夫は料理をしないので、子どもたちが自立した後、夫はご飯をどうするんだろう？ このまま私が作り続けるのか？ ってこと。

「子どもたちがいなくなったらママ毎日作るの大変だから、外に食べに行こうね」って夫は言うんですけど、毎日外食って、ちょっと現実離れしてないかって（笑）。優しさで言ってくれてるんだろうけど、同時に、作る気もないんだなっていうのも分かるし（笑）。うちは絶対言わないけど巷でよく聞く、妻が「出かけてくる」って言うと、夫が「俺のお昼は？」って返すあれを思い出します。

合板を被せて「ガスレンジキャンセル」しました

堀井 作ってもらうのをじっと待ってるようだったら、もう永遠に待たせておけばいいかと思います（笑）。そうそう、私は休暇宣言に加えて、「ガスレンジキャンセル」も宣言いたしまして。

渡辺 え、それはガスレンジを使わないってことですか？

堀井 そうです。ガスレンジの上に合板を被せちゃって、その上に電子レンジを置いてます。

渡辺 すごい！ 料理は全部電子レンジ調理で済ませるんですね。

堀井 そうです。今の電子レンジはすごいですよ。綺麗に焦げ目も入りますから。

それまでずっと郊外の一軒家に住んでたんですけど、2人暮らしになってから都内のマンションに引っ越したんです。そうすると、やっぱりマンションって煙が充満しやすいし、前の家では備え付けの魚焼き機を一度も使ったことがないくらい調理器具を汚すのが嫌だったこともあり、この際火を使う料理は全部やめちゃおうと、合板で蓋をしました。レンジに合板を敷いた時、夫は全てを理解したと思います（笑）。

渡辺 ご飯は炊いてるんですか？

堀井 それも聞いちゃいますか（笑）。前に住んでいた家をキープしているので、そこでご飯を炊いてラップで包んできたものを都内のマンションでストックしています。今の家には炊飯器もございません（笑）。ホットプレートみたいな、においのある湯気が出る調理機も一切ないので、換気扇は本当に何の汚れもない（笑）。

※渡辺満里奈さんの家族と家事をシェアする工夫や、子どもの独り立ちに伴い、堀井美香さんに訪れた家事の変化などが語られた記事全文は、『週刊文春WOMAN2026春号』で読むことができます。

写真：平松市聖

ヘアメイク＆スタイリング：三上津香沙（渡辺さん）

ヘアメイク：藤原リカ（ThreePEACE／堀井さん）

スタイリング：片山沙織（堀井さん）

（小泉 なつみ／週刊文春WOMAN 2026春号）