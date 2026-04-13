1年のなかでもとくに紫外線が気になる春夏。この春、リニューアルラッシュを迎えた「美白ケアアイテム」を取り入れて、紫外線対策に先手を打ちましょう。今回は、美容コーディネーターの弓気田みずほさんが厳選した、この春夏に注目したいスキンケアアイテムを紹介します！

信頼のブランドが新技術を搭載してパワーアップ。続けるほど期待を裏ぎらない手ごたえを体感できるはず。シミや日やけが気になる季節の前に、先手のケアで取り入れてみて。

【写真】多角的なケアを叶える「オールインワン」も熱い！

●1：シミが広がる前に根源を狙い撃つ確かな1本

新配合のチンピエキスで澄み渡る明るい肌に。〈写真右〉

・ONE BY KOSÉ メラノショット P〈医薬部外品〉 40mL ￥6270 ※価格は編集部調べ （コーセー）

●2：シミをケアしながらうるおい満ちるつや玉肌へ

資生堂の最新コラーゲン研究を投入。ツヤの観点からも透明美肌に接近。〈写真中央〉

・エリクシール ブライトニング ローション c a（しっとりタイプ）〈医薬部外品〉 170mL ￥3740 ※価格は編集部調べ （エリクシール）

肌印象を暗くする原因に着目した新処方が、紫外線ダメージを素早くケア。〈写真左〉

・トランシーノ薬用ブライトニングフェイシャルマスク〈医薬部外品〉 4枚入 ￥2200 ※価格は編集部調べ （第一三共ヘルスケア）

大人の肌悩みをトータルケアできる「万能アイテム」に注目

原因が複雑な大人の肌悩みは、多角的な攻めがマストに。オールインワンでありながら、レチノールといったぜいたくな美容成分を採用するなど、シワ、たるみ、くすみに悩む大人ならひとつは備えておきたいアイテムです。

●4：ひとつで7役！気軽にシワ改善＆シミケア

先進のカプセル技術を採用。洗顔後ひとつでシワをケア。〈写真右〉

・プリオール 薬用 リンクル美コルセットゲル n 〈医薬部外品〉 90g ￥7590 ※価格は編集部調べ （資生堂）

●5：ハリ・ツヤ・透明感まで！大人が求める肌に接近

薄くなる大人の肌を考えた、低刺激設計の集中美容クリーム。〈写真中央〉

・ジュレリッチ リュール トリートメントクリーム 28g ￥8580 （全薬工業）

●6：手ごたえと低刺激性を両立。朝晩使ってシワをケア

注目のレチノールを毎日使用できるよう敏感肌用に仕上げた美容液。〈写真左〉

・エトヴォス アルティモイストレチノVAセラム 30g ￥5280 （エトヴォス）