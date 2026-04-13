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「魔法のカードではなく短期間の借金」現役クレカ社員が断言するカードを持つべきではない人

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現役クレカ社員氏が自身のYouTubeチャンネルで「カード会社の現役社員が見てきた「危ない人」の特徴6選」を公開した。クレジットカード会社で15年以上勤務する同氏が、業界の裏側を知る立場から、カードを持たない方がいい人の特徴や、便利さの裏に潜む恐ろしい罠について警鐘を鳴らしている。



動画の序盤で同氏は、クレジットカードの本質を「自分のお金が増える魔法のカード」ではなく、あくまで「金利のかからない短期間の借金」であると指摘。カードを切る瞬間に財布から現金が減らないため、金銭感覚が狂いやすいと語る。また、カード会社が推すポイント還元についても、「利用習慣の定着」を狙ったものであり、金銭感覚を狂わせる最大のトリガーになり得ると解説した。



続いて、クレジットカードを持ってはいけない人の特徴を6つ紹介。給料日前に「カードがあるから大丈夫」と考える人は、自力で生活できていない「末期症状」だと断じる。さらに、分割払いやリボ払いを便利だと感じている人は、カード会社の「上客（カモ）」になっているとし、高い手数料を払い続ける搾取の仕組みを説明した。



また、利用明細を見ないことを「泥棒に自分の財布を預けているのと同じくらい無防備」と表現し、少額の不正利用に気づけない危険性を指摘。飲み会の幹事をして自分のカードで一括払いし、参加者から現金を集める行為については、目先の生活費を補填する「立派な自転車操業の始まり」だと警告した。その他にも、何を買ったか覚えていない人や、5枚以上のカードを持っている人の管理不足によるリスクについても言及している。



最後に同氏は、家計を再生させる第一歩は「自分がいくら使っているか」を直視することだと強調。「自信がないなら、まずは1ヶ月、日常の変動費だけでもカードをやめて現金かデビットカードに変えてみてほしい」と提言し、お金が減る痛みを取り戻すことの重要性を説いて動画を締めくくった。