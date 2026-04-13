大分県豊後大野市の山中で身元不明の遺体が見つかった事件で警察は13日、司法解剖の結果、遺体は女性で、死因は頚髄損傷と発表。女性が殺害されたと断定し、捜査を進めています。

【写真を見る】【速報】山中で身元不明の遺体、死因は頚髄損傷と判明 警察が他殺と断定、逮捕の男が10代女性の殺害ほのめかす供述 大分

この事件は3月、大分県内の10代女性が行方不明になり、関与が浮上した大分市の無職・姫野忠文容疑者（58）が死体遺棄の疑いで逮捕されたものです。

女性は3月2日深夜に自宅で目撃されたのを最後に行方不明となっていましたが、姫野容疑者の供述に基づき警察が捜索したところ、豊後大野市内の山中で遺体を発見しました。

警察によりますと、司法解剖の結果、遺体の首にある傷が頸髄まで届いていて、身体の特徴から女性と判明。死後約1か月が経過しているとみられます。

姫野容疑者はこれまでの調べに対し、死体遺棄の容疑をおおむね認めているほか、殺害についてもほのめかす供述をしているということです。

捜査関係者によりますと、姫野容疑者は遺体を車で現場まで運んだとみられています。

姫野容疑者と女性は面識があり、警察は殺人容疑も視野に捜査を進めています。