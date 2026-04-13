『H×H』最新話の掲載時期を発表か？ 『ジャンプPRESS』27日配信スタート
ジャンプ作品の新情報を発表する番組『ジャンプPRESS』が、27日午後9時よりYouTubeジャンプチャンネルにて配信されることが決定した。
【画像】『H×Ｈ』連載再開は間近！冨樫先生が投稿したクラピカ＆セーラーマーズのイラスト
同番組は第5回目となり、過去には漫画『呪術廻戦』の完結時期の告知、『HUNTER×HUNTER』最新話の掲載日時などを発表するなど、重大ニュースを毎回届けている番組となっている。
少年ジャンプ公式Xでは「公式YouTube番組『ジャンプPRESS』第5回の配信日時が決定しました。ジャンプ作品の最新情報をお届けします」とし、金魚や鳥などが描かれたビジュアルも公開された。
番組での発表内容は未定だが先日、漫画家の冨樫義博氏が自身のXにて『HUNTER×HUNTER』の今後の掲載について「420話〜の掲載時期はジャンプ編集部の発表をお待ちください。妻から頑張る力をもらいまくっております」と伝えおり、『H×H』最新話の掲載時期発表に期待が高まる。
なお、本日発売の『週刊少年ジャンプ』20号では、漫画家・里庄マサヨシ氏の高校バスケを描いた新連載『夏と蛍龍』（なつとむしかご）がスタート。来週20日の発売号では、『銀魂』作者・空知英秋氏の新連載『2年B組 勇者デストロイヤーず』がスタートする。
【画像】『H×Ｈ』連載再開は間近！冨樫先生が投稿したクラピカ＆セーラーマーズのイラスト
同番組は第5回目となり、過去には漫画『呪術廻戦』の完結時期の告知、『HUNTER×HUNTER』最新話の掲載日時などを発表するなど、重大ニュースを毎回届けている番組となっている。
少年ジャンプ公式Xでは「公式YouTube番組『ジャンプPRESS』第5回の配信日時が決定しました。ジャンプ作品の最新情報をお届けします」とし、金魚や鳥などが描かれたビジュアルも公開された。
なお、本日発売の『週刊少年ジャンプ』20号では、漫画家・里庄マサヨシ氏の高校バスケを描いた新連載『夏と蛍龍』（なつとむしかご）がスタート。来週20日の発売号では、『銀魂』作者・空知英秋氏の新連載『2年B組 勇者デストロイヤーず』がスタートする。
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