【「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」第1弾】 3月16日 発売 価格：各1,990円（11作品、22柄/サイズ：MEN） ユニクロは、同社のグラフィックTシャツブランド「UT」より「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」を3月16日に発売する。 「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」は、集英社創業100周年を記念した、歴代名作マンガをモチーフにしたコレクショ