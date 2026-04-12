落語家の笑福亭鶴瓶が「業界にファンが多い」という女優を明かした。

１０日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・後１１時）。毎回恒例となっている、ゲストに関するオープニングトーク。藤ヶ谷太輔は「あまりバラエティーにお出になってるイメージが（ない）」と語ると、笑福亭鶴瓶は「業界にはファンが多いですよ」とコメント。それを聞いた藤ヶ谷は「好きな方が多いという話をよく聞きます」と語った。

女優の永作博美がスタジオに登場。番組は、現在放送中の同局系「時すでにおスシ！？」（火曜・後１０時）で共演している俳優・松山ケンイチにアンケートを実施した。松山は、永作と共演した２００８年の映画「人のセックスを笑うな」（井口奈己監督）当時を振り返り「あの当時はあこがれもあり、恋をしていました」と衝撃告白。それを聞いた永作は目を細めながら「ハッハッハッハ！恥ずかし」と大笑いした。

鶴瓶は「多いよ？永作に恋してるの、多いよ」とうなずき、共演者を虜にする魅力を感じているという。藤ヶ谷も「やっぱり」と同意した。

永作はプライベートでは２００９年に映像作家の内藤まろ氏と結婚し、１０年に長男、１３年に長女を出産している。