4月11日、元Hey! Say! JUMPの中島裕翔と女優の新木優子が結婚を発表した。突然の発表に祝福の声が上がる一方で、昨年のグループ脱退との関連性を指摘する声も広がっている。

中島は所属していたSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトを通じ、「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とコメントを発表。新たな人生への決意を示した。

「2人の交際は、2025年12月20日に『女性セブン』（小学館）が報じていました。さらにさかのぼると、中島さんは同年8月28日にグループを電撃脱退。事前の十分な告知もない“即日卒業”という異例の対応に、ファンの間ではさまざまな憶測が飛び交っていました。この頃から結婚を見据えた動きではないかとの見方も出ていました」（スポーツ紙記者）

Hey! Say! JUMPは2007年11月14日に『Ultra Music Power』でデビューし、長年にわたり第一線で活躍してきた。突然の中島の離脱は波紋を呼び、とくに脱退発表からわずか数日後に大型音楽イベント『a-nation 2025』への出演が控えていたこともあり、ファンの動揺は大きかった。

今回の結婚発表を受け、当時の脱退理由との“答え合わせ”と受け止める声も少なくない。

X上では、《やっぱ結婚するために脱退したんかいな》《なんだかねえ》といった反応が寄せられた。

「脱退から結婚までの流れが短期間だと、“最初から決まっていたのではないか”と受け止められやすいでしょう。アイドルグループでは個人のライフイベントとグループ活動のバランスが問われるため、説明の有無やタイミングが印象を左右します」（前出・スポーツ紙記者）

さらに、グループ内では近年、結婚に関する発表が続いている。2024年6月7日には有岡大貴が女優の松岡茉優と、同年8月12日には八乙女光が一般女性との結婚を発表しており、中島は3人目の既婚者となる。こうした状況を踏まえ、グループの方向性との兼ね合いがあったのではないかと見る向きもある。

中島は6月26日から東京・東京芸術劇場プレイハウスを皮切りに、8月15日まで舞台『セールスマンの死』への出演を控えている。結婚後初の公の場となる可能性もあり、その動向に注目が集まりそうだ。