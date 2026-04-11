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YOU投資チャンネルが「【50万投資】FANG+が沈む中、たった3ヶ月で爆伸びしてる「異端児ファンド」の正体を暴きます【SMT 米国株式モメンタムファンド/トレンドランキング】」を公開した。動画では、大人気のFANG+などハイテク株が苦戦する中で驚異的なリターンを叩き出す「SMT 米国株式モメンタムファンド」を題材に、最新のAIインフラトレンドを解説している。



YOU氏は、勢いのある株を買うモメンタム投資を行う同ファンドが「異次元のプラス」を生み出している理由として、組み込み上位銘柄の著しい成長を挙げる。現在AIの進化は「通信速度」「記憶容量」「電力」という3つの壁に直面しており、これを解消するシエナ、ルメンタム、シーゲートの3社がファンドを牽引する「化け物エンジン」になっているという。



データセンターが「電気をバカ食い」する中、シエナは消費電力を最大70%削減する光エンジン技術で約1兆円の受注残を抱える。ルメンタムは専用の光トンネルを作る機器で「電力制約」を直接解決し、NVIDIAからも20億ドルの出資を受けた。さらに、古いと思われがちなHDDも、AI学習用の安価で大容量なストレージとして需要が爆発しており、老舗のシーゲートは2026年分まで生産枠が予約で埋まっている状況だ。



これらの動向から、NVIDIAのようなAI半導体から、光通信やストレージといった「AI周辺インフラ」へトレンドが波及していることがわかる。個人で最新銘柄を追うのは至難の業だが、資金が集まるテーマを自動的に組み込む同ファンドは「市場の羅針盤」として役立つとYOU氏は語る。ただし値動きが激しいため、王道のインデックス投資の「スパイス」として少しだけ持つのが面白いと結論づけた。