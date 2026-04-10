宇多田ヒカルが、新曲「パッパパラダイスの7インチアナログ盤を6月24日にリリースすることを発表した。

同曲は、アニメ「ちびまる子ちゃん」エンディング主題歌、そして「綾鷹」CMソングとしても起用されている作品。7インチアナログ盤には、配信作品とは異なるジャケットビジュアルが使用されており、本日より各CDショップ・ECサイトにて予約受付中だ。予約特典として、まる子ちゃんと描きおろしの宇多田ヒカルイラストが使用された、オリジナルマーカーが先着でプレゼントされる。全5種類となっているので、ぜひ集めてみてほしい。

ジャケットビジュアル

オリジナルマーカー

また、同日6月24日には宇多田ヒカルが“Utada”名義でIsland Def Jam Music Groupから発表した2枚のアルバム『エキソドス』と『ディス・イズ・ザ・ワン』の初リマスター作品のリリースが決定した。LP、カラーLP、SHM-CD、デジタル配信の各形態でリリースされ、Utadaのアルバムはこれが初LP化となる。SHM-CDは2枚組でCD-2にはリリース当時の各国ボーナストラックやリミックス音源が収録される予定とのことだ。

※「綾鷹」は、The Coca-Cola Companyの登録商標です。

◾️「パッパパラダイス」

2026年5月6日（水）リリース

プレオーダー：https://cp.digle.tokyo/utadahikaru/pappa_paradise/ ▼7インチアナログ盤

2026年6月24日(水)リリース

予約：https://erj.lnk.to/DC3xdR 完全生産限定盤ESKL-6：2,500円（税込）

※収録内容は追って発表

＜特典情報＞

Amazon.co.jp：メガジャケ

タワーレコード全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルマーカー/オレンジ（TOWER RECORDS ver.）

HMV全店（HMV&BOOKS online含む）：オリジナルマーカー/ピンク（HMV ver.）

楽天ブックス：オリジナルマーカー/パープル（楽天ブックス ver.）

Sony Music Shop：オリジナルマーカー/ライトブルー（Sony Music Shop ver.）

応援店：オリジナルマーカー/ライトグリーン（一般店特典 ver.）

◾️Utadaリマスター再発

2026年6月24日（金）発売

歌詞・対訳付 『エキソドス』(Exodus)

2LP：UIJY-75381/2／7,150円（税込）／180g重量盤

2LPカラー盤（クリアパープル）：PDJT-1072/3／7,150円（税込）／180g重量盤 ＊UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤

2CD：UICY-16479/80／5,500円（税込）＊SHM-CD仕様 ＊日本独自企画盤

予約：https://umj.lnk.to/Utada_Exodus 『ディス・イズ・ザ・ワン』(This Is The One)

LP：UIJY-75383／5,500円（税込）／180g重量盤

LPカラー盤（クリアピンク）：PDJT-1074／5,500円（税込）／180g重量盤 ＊UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤

2CD：UICY-16481/2／5,500円（税込）＊SHM-CD仕様 ＊日本独自企画盤

予約：https://umj.lnk.to/Utada_ThisIsTheOne 24721_04_12BKP001.art

＜2LP、2LPカラー盤＞

SIDE 1

オープニング

OPENING

デヴィル・インサイド

DEVIL INSIDE

エキソドス ’04

EXODUS ’04

ザ・ワークアウト

THE WORKOUT



SIDE 2

イージー・ブリージー

EASY BREEZY

ティッピー・トウ

TIPPY TOE

ホテル・ロビー

HOTEL LOBBY



SIDE 3

アニマート

ANIMATO

クロスオーヴァー・インタールード

CROSSOVER INTERLUDE

クレムリン・ダスク

KREMLIN DUSK



SIDE 4

ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マン

YOU MAKE ME WANT TO BE A MAN

ワンダー・バウト

WONDER ‘BOUT

レット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴ

LET ME GIVE YOU MY LOVE

アバウト・ミー

ABOUT ME



＜2CD＞

CD 1：リマスター・アルバム

オープニング

OPENING

デヴィル・インサイド

DEVIL INSIDE

エキソドス ’04

EXODUS ’04

ザ・ワークアウト

THE WORKOUT

イージー・ブリージー

EASY BREEZY

ティッピー・トウ

TIPPY TOE

07. ホテル・ロビー

HOTEL LOBBY

アニマート

ANIMATO

クロスオーヴァー・インタールード

CROSSOVER INTERLUDE

クレムリン・ダスク

KREMLIN DUSK

ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マン

YOU MAKE ME WANT TO BE A MAN

ワンダー・バウト

WONDER ‘BOUT

レット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴ

LET ME GIVE YOU MY LOVE

アバウト・ミー



CD 2：リミックス、エディット他

収録曲後日発表



＜デジタル配信＞

オープニング

OPENING

デヴィル・インサイド

DEVIL INSIDE

エキソドス ’04

EXODUS ’04

ザ・ワークアウト

THE WORKOUT

イージー・ブリージー

EASY BREEZY

ティッピー・トウ

TIPPY TOE

ホテル・ロビー

HOTEL LOBBY

アニマート

ANIMATO

クロスオーヴァー・インタールード

CROSSOVER INTERLUDE

クレムリン・ダスク

KREMLIN DUSK

ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マン

YOU MAKE ME WANT TO BE A MAN

ワンダー・バウト

WONDER ‘BOUT

レット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴ

LET ME GIVE YOU MY LOVE

アバウト・ミー



▼『ディス・イズ・ザ・ワン』収録曲

＜LP、LPカラー盤＞

SIDE 1

オン・アンド・オン

On And On

メリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYI

Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI

アップル・アンド・シナモン

Apple And Cinnamon

テイキング・マイ・マネー・バック

Taking My Money Back

ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）

This One (Crying Like A Child)



SIDE 2

オートマティック・パートII

Automatic Part II

ダーティー・デザイア

Dirty Desire

ポッピン

Poppin’

カム・バック・トウ・ミー

Come Back To Me

メ・ムエロ

Me Muero



＜2CD>

CD 1：リマスター・アルバム

オン・アンド・オン

On And On

メリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYI

Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI

アップル・アンド・シナモン

Apple And Cinnamon

テイキング・マイ・マネー・バック

Taking My Money Back

05. ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）

This One (Crying Like A Child)

オートマティック・パートII

Automatic Part II

ダーティー・デザイア

Dirty Desire

ポッピン

Poppin’

カム・バック・トウ・ミー

Come Back To Me

メ・ムエロ

Me Muero



CD 2：リミックス、エディット他

収録曲後日発表



＜デジタル配信＞

オン・アンド・オン

On And On

メリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYI

Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI

アップル・アンド・シナモン

Apple And Cinnamon

テイキング・マイ・マネー・バック

Taking My Money Back

ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）

This One (Crying Like A Child)

オートマティック・パートII

Automatic Part II

ダーティー・デザイア

Dirty Desire

ポッピン

Poppin’

カム・バック・トウ・ミー

Come Back To Me

メ・ムエロ

▼『エキソドス』収録曲＜2LP、2LPカラー盤＞SIDE 1オープニングOPENINGデヴィル・インサイドDEVIL INSIDEエキソドス ’04EXODUS ’04ザ・ワークアウトTHE WORKOUTSIDE 2イージー・ブリージーEASY BREEZYティッピー・トウTIPPY TOEホテル・ロビーHOTEL LOBBYSIDE 3アニマートANIMATOクロスオーヴァー・インタールードCROSSOVER INTERLUDEクレムリン・ダスクKREMLIN DUSKSIDE 4ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マンYOU MAKE ME WANT TO BE A MANワンダー・バウトWONDER ‘BOUTレット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴLET ME GIVE YOU MY LOVEアバウト・ミーABOUT ME＜2CD＞CD 1：リマスター・アルバムオープニングOPENINGデヴィル・インサイドDEVIL INSIDEエキソドス ’04EXODUS ’04ザ・ワークアウトTHE WORKOUTイージー・ブリージーEASY BREEZYティッピー・トウTIPPY TOE07. ホテル・ロビーHOTEL LOBBYアニマートANIMATOクロスオーヴァー・インタールードCROSSOVER INTERLUDEクレムリン・ダスクKREMLIN DUSKユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マンYOU MAKE ME WANT TO BE A MANワンダー・バウトWONDER ‘BOUTレット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴLET ME GIVE YOU MY LOVEアバウト・ミーCD 2：リミックス、エディット他収録曲後日発表＜デジタル配信＞オープニングOPENINGデヴィル・インサイドDEVIL INSIDEエキソドス ’04EXODUS ’04ザ・ワークアウトTHE WORKOUTイージー・ブリージーEASY BREEZYティッピー・トウTIPPY TOEホテル・ロビーHOTEL LOBBYアニマートANIMATOクロスオーヴァー・インタールードCROSSOVER INTERLUDEクレムリン・ダスクKREMLIN DUSKユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マンYOU MAKE ME WANT TO BE A MANワンダー・バウトWONDER ‘BOUTレット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴLET ME GIVE YOU MY LOVEアバウト・ミー▼『ディス・イズ・ザ・ワン』収録曲＜LP、LPカラー盤＞SIDE 1オン・アンド・オンOn And Onメリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYIMerry Christmas Mr. Lawrence - FYIアップル・アンド・シナモンApple And Cinnamonテイキング・マイ・マネー・バックTaking My Money Backディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）This One (Crying Like A Child)SIDE 2オートマティック・パートIIAutomatic Part IIダーティー・デザイアDirty DesireポッピンPoppin’カム・バック・トウ・ミーCome Back To Meメ・ムエロMe Muero＜2CD>CD 1：リマスター・アルバムオン・アンド・オンOn And Onメリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYIMerry Christmas Mr. Lawrence - FYIアップル・アンド・シナモンApple And Cinnamonテイキング・マイ・マネー・バックTaking My Money Back05. ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）This One (Crying Like A Child)オートマティック・パートIIAutomatic Part IIダーティー・デザイアDirty DesireポッピンPoppin’カム・バック・トウ・ミーCome Back To Meメ・ムエロMe MueroCD 2：リミックス、エディット他収録曲後日発表＜デジタル配信＞オン・アンド・オンOn And Onメリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYIMerry Christmas Mr. Lawrence - FYIアップル・アンド・シナモンApple And Cinnamonテイキング・マイ・マネー・バックTaking My Money Backディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）This One (Crying Like A Child)オートマティック・パートIIAutomatic Part IIダーティー・デザイアDirty DesireポッピンPoppin’カム・バック・トウ・ミーCome Back To Meメ・ムエロ