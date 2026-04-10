宇多田ヒカル、新曲「パッパパラダイス」＆“Utada”名義のアルバム2作品のアナログ盤リリース決定
宇多田ヒカルが、新曲「パッパパラダイスの7インチアナログ盤を6月24日にリリースすることを発表した。
同曲は、アニメ「ちびまる子ちゃん」エンディング主題歌、そして「綾鷹」CMソングとしても起用されている作品。7インチアナログ盤には、配信作品とは異なるジャケットビジュアルが使用されており、本日より各CDショップ・ECサイトにて予約受付中だ。予約特典として、まる子ちゃんと描きおろしの宇多田ヒカルイラストが使用された、オリジナルマーカーが先着でプレゼントされる。全5種類となっているので、ぜひ集めてみてほしい。
また、同日6月24日には宇多田ヒカルが“Utada”名義でIsland Def Jam Music Groupから発表した2枚のアルバム『エキソドス』と『ディス・イズ・ザ・ワン』の初リマスター作品のリリースが決定した。LP、カラーLP、SHM-CD、デジタル配信の各形態でリリースされ、Utadaのアルバムはこれが初LP化となる。SHM-CDは2枚組でCD-2にはリリース当時の各国ボーナストラックやリミックス音源が収録される予定とのことだ。
※「綾鷹」は、The Coca-Cola Companyの登録商標です。
◾️「パッパパラダイス」
2026年5月6日（水）リリース
プレオーダー：https://cp.digle.tokyo/utadahikaru/pappa_paradise/
▼7インチアナログ盤
2026年6月24日(水)リリース
予約：https://erj.lnk.to/DC3xdR
完全生産限定盤ESKL-6：2,500円（税込）
※収録内容は追って発表
＜特典情報＞
Amazon.co.jp：メガジャケ
タワーレコード全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルマーカー/オレンジ（TOWER RECORDS ver.）
HMV全店（HMV&BOOKS online含む）：オリジナルマーカー/ピンク（HMV ver.）
楽天ブックス：オリジナルマーカー/パープル（楽天ブックス ver.）
Sony Music Shop：オリジナルマーカー/ライトブルー（Sony Music Shop ver.）
応援店：オリジナルマーカー/ライトグリーン（一般店特典 ver.）
◾️Utadaリマスター再発
2026年6月24日（金）発売
歌詞・対訳付
『エキソドス』(Exodus)
2LP：UIJY-75381/2／7,150円（税込）／180g重量盤
2LPカラー盤（クリアパープル）：PDJT-1072/3／7,150円（税込）／180g重量盤 ＊UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤
2CD：UICY-16479/80／5,500円（税込）＊SHM-CD仕様 ＊日本独自企画盤
予約：https://umj.lnk.to/Utada_Exodus
『ディス・イズ・ザ・ワン』(This Is The One)
LP：UIJY-75383／5,500円（税込）／180g重量盤
LPカラー盤（クリアピンク）：PDJT-1074／5,500円（税込）／180g重量盤 ＊UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤
2CD：UICY-16481/2／5,500円（税込）＊SHM-CD仕様 ＊日本独自企画盤
予約：https://umj.lnk.to/Utada_ThisIsTheOne
＜2LP、2LPカラー盤＞
SIDE 1
オープニング
OPENING
デヴィル・インサイド
DEVIL INSIDE
エキソドス ’04
EXODUS ’04
ザ・ワークアウト
THE WORKOUT
SIDE 2
イージー・ブリージー
EASY BREEZY
ティッピー・トウ
TIPPY TOE
ホテル・ロビー
HOTEL LOBBY
SIDE 3
アニマート
ANIMATO
クロスオーヴァー・インタールード
CROSSOVER INTERLUDE
クレムリン・ダスク
KREMLIN DUSK
SIDE 4
ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マン
YOU MAKE ME WANT TO BE A MAN
ワンダー・バウト
WONDER ‘BOUT
レット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴ
LET ME GIVE YOU MY LOVE
アバウト・ミー
ABOUT ME
＜2CD＞
CD 1：リマスター・アルバム
オープニング
OPENING
デヴィル・インサイド
DEVIL INSIDE
エキソドス ’04
EXODUS ’04
ザ・ワークアウト
THE WORKOUT
イージー・ブリージー
EASY BREEZY
ティッピー・トウ
TIPPY TOE
07. ホテル・ロビー
HOTEL LOBBY
アニマート
ANIMATO
クロスオーヴァー・インタールード
CROSSOVER INTERLUDE
クレムリン・ダスク
KREMLIN DUSK
ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マン
YOU MAKE ME WANT TO BE A MAN
ワンダー・バウト
WONDER ‘BOUT
レット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴ
LET ME GIVE YOU MY LOVE
アバウト・ミー
CD 2：リミックス、エディット他
収録曲後日発表
＜デジタル配信＞
オープニング
OPENING
デヴィル・インサイド
DEVIL INSIDE
エキソドス ’04
EXODUS ’04
ザ・ワークアウト
THE WORKOUT
イージー・ブリージー
EASY BREEZY
ティッピー・トウ
TIPPY TOE
ホテル・ロビー
HOTEL LOBBY
アニマート
ANIMATO
クロスオーヴァー・インタールード
CROSSOVER INTERLUDE
クレムリン・ダスク
KREMLIN DUSK
ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マン
YOU MAKE ME WANT TO BE A MAN
ワンダー・バウト
WONDER ‘BOUT
レット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴ
LET ME GIVE YOU MY LOVE
アバウト・ミー
▼『ディス・イズ・ザ・ワン』収録曲
＜LP、LPカラー盤＞
SIDE 1
オン・アンド・オン
On And On
メリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYI
Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI
アップル・アンド・シナモン
Apple And Cinnamon
テイキング・マイ・マネー・バック
Taking My Money Back
ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）
This One (Crying Like A Child)
SIDE 2
オートマティック・パートII
Automatic Part II
ダーティー・デザイア
Dirty Desire
ポッピン
Poppin’
カム・バック・トウ・ミー
Come Back To Me
メ・ムエロ
Me Muero
＜2CD>
CD 1：リマスター・アルバム
オン・アンド・オン
On And On
メリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYI
Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI
アップル・アンド・シナモン
Apple And Cinnamon
テイキング・マイ・マネー・バック
Taking My Money Back
05. ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）
This One (Crying Like A Child)
オートマティック・パートII
Automatic Part II
ダーティー・デザイア
Dirty Desire
ポッピン
Poppin’
カム・バック・トウ・ミー
Come Back To Me
メ・ムエロ
Me Muero
CD 2：リミックス、エディット他
収録曲後日発表
＜デジタル配信＞
オン・アンド・オン
On And On
メリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYI
Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI
アップル・アンド・シナモン
Apple And Cinnamon
テイキング・マイ・マネー・バック
Taking My Money Back
ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）
This One (Crying Like A Child)
オートマティック・パートII
Automatic Part II
ダーティー・デザイア
Dirty Desire
ポッピン
Poppin’
カム・バック・トウ・ミー
Come Back To Me
メ・ムエロ
関連リンク
◆宇多田ヒカル オフィシャルサイト
◆宇多田ヒカル オフィシャルX
◆宇多田ヒカル オフィシャルInstagram