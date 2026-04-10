４月１５日に開幕するホッカイドウ競馬「グランシャリオナイター」２０２６シーズンの見どころを伝えるため、ホッカイドウ競馬公式アンバサダーの杉谷拳士さんと、「ｍｏｍ☆’ｓ」サポーターのｍｉｋｕさん、木村真穂さんが４月１０日、東京都墨田区の報知新聞社を訪れた。

今年度のホッカイドウ競馬は１１月１２日まで８５日間の日程で行われる。今年はホッカイドウ競馬出身馬の愛称「ｍｏｍ☆’ｓ〜モンスターズ〜」の魅力発信と応援を強化。また、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「なまちゃき」もリニューアル。解説陣に宮崎光行元騎手が加わる。今年でアンバサダー４年目を迎えた杉谷さんは「昨年はベストグリーン（鎌倉記念など重賞３勝）を推しましたが、今年は妹のベストカーラに注目しています」。ｍｉｋｕさんは「ドッカンキャベツのお母さんはララベル（ＪＢＣレディスクラシック勝ち）です」とし、木村さんは「３月１２日の能力検査で一番時計を出したモーニン産駒のクライングコールに期待しています」とそれぞれ２歳の“推し馬”を挙げた。３人は４月１５日の開幕サンクスデーでイベントに出演する。