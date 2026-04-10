女優の川栄李奈（31）と俳優の廣瀬智紀（39）が離婚したことが9日、分かった。この日離婚届を提出し約7年の結婚生活にピリオドを打った。

離婚の理由について2人の知人は「すれ違いによるもので、何か大きなきっかけがあったわけではないと聞いている」と話している。2019年と23年に誕生した2人の子供については、今月1日から施行された改正民法により共同親権の形を取るとみられる。

2人は19年5月に結婚を発表。同時に子供を授かったことも公表した。18年の舞台「カレフォン」での共演をきっかけに交際を開始。川栄が女優としてブレークした時期だったため、交際が報じられることのなかった電撃婚は大きな話題となった。

川栄は子育てと女優業を両立させながら、22年にNHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」で念願だった朝ドラヒロインを務めた。最近では、今年1〜3月に舞台「千と千尋の神隠し」の韓国公演に出演した。帰国後の今月5日のSNS投稿では、子供たちと姉との沖縄旅行の様子を公開していた。

廣瀬も舞台を中心に活躍しており、6月には「鬼滅の刃」シリーズの新作公演に出演が決まっている。ともに本業に集中していくことになりそうだ。

◇川栄 李奈（かわえい・りな）1995年（平7）2月12日生まれ、神奈川県出身の31歳。10年、AKB48の11期生オーディションに合格。12年シングル「真夏のSounds good！」で初の選抜メンバー入り。15年に卒業。出演作にNHK大河ドラマ「青天を衝け」など。

◇廣瀬 智紀（ひろせ・ともき）1987年（昭62）2月14日生まれ、埼玉県出身の39歳。俳優集団「EBiDAN」出身。「弱虫ペダル」「ダイヤのA」など2.5次元舞台を中心に活躍。出演作に劇団☆新感線の舞台「髑髏城の七人 Season月」、映画「身代わり忠臣蔵」など。