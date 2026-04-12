4月10日、元「AKB48」で女優の川栄李奈が、夫で俳優の廣瀬智紀と離婚を発表した。双方、Instagramのストーリーズで発表したが、“温度差” も垣間見えたようだ。川栄と廣瀬は2019年5月に結婚を発表し、同時に妊娠していることも明かした。同年11月に第1子、2023年に第2子を出産するなど、結婚生活は順調に見えたが、ピリオドを打つことになった。「廣瀬さんは舞台を中心に活動しており、川栄さんとは2018年10月の舞台『カレフ