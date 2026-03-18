3月17日、元AKB48の入山杏奈が自身のInstagramを更新。新たに会社を立ち上げることを報告し、話題となっている。入山は、《ご報告です》と題した投稿をアップ。《一人ひとりが自分らしく歩んでいける社会をつくりたい。その思いを形にするため、このたび会社を立ち上げました》と、新たに『Vilada（ビラーダ）』と名付けた会社を立ち上げたことを報告した。「入山さんは、スペイン語に由来する社名について、《人生をその人ら